Im Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter in Heidelberg ist ein Patient gestorben. Gleichzeitig gibt es Kritik an schweren Missständen in dem früheren Gefängnis.

Im Maßregelvollzug in Heidelberg im so genannten "Faulen Pelz" ist am Mittwoch ein 28-jähriger Patient gestorben. Die Polizei hat auf Anfrage des SWR bestätigt, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Gleichzeitig berichten Rechtsanwälte, Angehörige und ehemalige Mitarbeiter von schweren Missständen. Es mangele an Pflegekräften, Therapieangeboten, Medikamenten und ärztlicher Versorgung. Das frühere Gefängnis ist nach langem Leerstand für den Maßregelvollzug renoviert worden. SWR "Teilweise verdorbenes Essen, einige Räume unbeheizt" Das durch einen Catering-Service gelieferte Essen sei teilweise verdorben. Im Winter seien auch einige Patienten- und Aufenthaltsräume nicht beheizt gewesen, die Räume seien dadurch stark ausgekühlt. "Sicherheitsdienste nicht ausreichend qualifiziert" Die privaten Sicherheitsdienste seien nicht ausreichend qualifiziert. Teilweise würden die Mitarbeiter kaum Deutsch sprechen. Die Klinikleitung und das Sozialministerium seien über die Misstände informiert worden, hätten aber bislang nicht reagiert. Der "Faule Pelz" in Heidelberg war früher ein Gefängnis. Nach über 160 Jahren war der Bau 2015 geschlossen worden, weil er marode war. Nach langen Auseinandersetzungen mit der Stadt Heidelberg renovierte das Land das Gebäude und brachte dort seit August 2023 suchtkranke Straftäter unter. Dies soll eine auf zwei Jahre begrenzte Übergangslösung sein.