per Mail teilen

Mehr Fälle von häuslicher Gewalt, weniger Haus- und Wohnungseinbrüche - so lautet das Fazit der Kriminalitätsstatistik, die das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag bekannt gegeben hat.

In den meisten Kriminalitäts-Bereichen sanken laut Polizei die Fallzahlen und bestätigten den Trend seit 2016. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist demnach um fast 70 Prozent gesunken. Die Zahl der Straftaten ging generell zurück, auch in der Straßenkriminalität. Das Polizeipräsidium Mannheim ist zuständig für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis.

Kriminalitätsstatistik 2020 Polizeidirektion Mannheim

Anstieg in Statistik bei häuslicher Gewalt

Einen gegenteiligen Trend zeigen die Zahlen bei der häuslichen Gewalt: Dort gab es laut Polizeistatistik im vergangenen Jahr einen starken Anstieg um fast 40 Prozent. Polizeipräsident Andreas Stenger führte das am Donnerstag ausdrücklich nicht auf die Corona-Krise zurück, sondern vor allem auf das "bessere Ausleuchten des Dunkelfelds".

Keine besondere Steigerung während harten Lockdowns

Es habe keine besonderen Steigerungen in der harten Lockdown-Phase gegeben. Dies sei in allen Polizeipräsidien des Landes Baden-Württemberg so. Die Beamten hätten aber genauer hingeschaut und mehr Anzeigen geschrieben.

Zusammenarbeit mit Rhein-Neckar-Kreis, Diakonischem Werk und Rotem Kreuz

Mittlerweile gibt es laut Polizei eine enge Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis, dem Diakonischen Werk und dem Roten Kreuz bei der Prävention und beim Thema Schutzräume. Leicht gestiegen ist laut Statistik auch die Zahl der Sexualdelikte - vor allem gebe es mehr Fälle von Exhibitionismus. Und wegen der vielen Corona-Kontrollen hat die Polizei auch mehr Rauschgift-Delikte festgestellt, als Nebeneffekt der verstärkten Kontrollen.