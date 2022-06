Neue Schienen: Kreuzung am Hauptbahnhof gesperrt

per Mail teilen

Ab Freitagmorgen wird die große Kreuzung am Mannheimer Hauptbahnhof für den Verkehr gesperrt. Grund sind laut Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Arbeiten für den viergleisigen Ausbau der Stadtbahn-Haltestelle. Die Kreuzung Bismarckstraße, Reichskanzler-Müller-Straße und Kaiserring bleibt über das gesamte Pfingstwochenende gesperrt. Bei den Bauarbeiten werden die erweiterten Straßenbahngleise an das bestehende Schienennetz angeschlossen. Dafür werden zunächst 90 Meter der drei alten Gleise an der Kreuzung rückgebaut. Danach werden die neuen vier Gleise auf einer Länge von 120 Metern im Kreuzungsbereich verlegt. Auch der Asphalt wird erneuert. Der Verkehr wird während der Arbeiten großräumig umgeleitet. Die Sperrung dauert bis zum frühen Dienstagmorgen.