Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich in Mannheim gegen eine Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen. Man müsse für die Corona-Impfung werben, Ängste müsse man nehmen.

Kretschmann besuchte am Freitag die Neckarstadt-West in Mannheim. Im Fokus des Besuchs standen soziale Projekte. Zur aktuellen Impfstrategie bezog er aber klar Stellung und sprach sich gegen eine Impfpflicht aus.

Wunder Punkt Impfskepsis - Kretschmann setzt auf Aufklärung

Der Impfstoff sei so gut geprüft wie kein anderes Medikament, betonte Kretschmann beim Besuch eines Gymnasiums. Die Nebenwirkung von Covid-19 könne dagegen der Tod sein. Impfen sei umso wichtiger, da bei der sich ausbreitenden Delta-Mutation erst eine Herdenimmunität erreicht werde, wenn sich 90 Prozent der Bevölkerung impfen lassen, so der Ministerpräsident.

Bei einer Diskussionsveranstaltung mit zwei 10. Klassen gab er zu bedenken, dass eine obligatorische Impfung ein großer Eingriff in Grundrechte sei. Die Frage, wie die Skepsis gegenüber der Impfung vertrieben werden könne, sei ein "ein wunder Punkt".

Besuch der Quartiersimpfung in der Neckarstadt-West

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) machte sich außerdem selbst ein Bild von der Quartiersimpfung im Bürgerhaus der Neckarstadt-West. Warum gerade hier?

Die Neckarstadt-West in Mannheim hat viele Gesichter: Sie gilt als multikulturell geprägter Stadtteil, und sie hat ihre Schattenseiten. Es sind Probleme, die mit der Sozialstruktur der Stadtgesellschaft zusammenhängen. Aber hier brummt auch das Mannheimer Leben. Und hier entstehen viele Projekte, die Modellcharakter haben.

Die Mannheimer Neckarstadt-West: quirlig, lebendig, vielfältig. Aber der Stadtteil hat auch immer wieder mit Kriminalität zu kämpfen. Imago IMAGO/U.J. Alexander

Sozialprojekte im Fokus

Außerdem besuchte Kretschmann den Kaisergarten. In dem über 100 Jahre alten Gebäude entsteht gerade eine Tageseinrichtung für Kinder und Jugendliche - Träger ist die Stadt Mannheim. Auch das soziale Projekt ALTER am Neckarufer stand auf dem Programm. Dort ist auf einem alten Parkplatz eine Freizeitfläche entstanden.

Parallel-Besuch der Familienministerin

Auch Bundesjustiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) war am Freitag in Mannheim unterwegs. Sie besuchte unter anderem das Eltern-Kind-Zentrum in Hochstätt - die Kita Kieselgrund, die bereits eine Auszeichnung beim Deutschen Kita-Preis für ihr Konzept erhalten hat.