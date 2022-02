Kreistag Neckar-Odenwald berät über Kliniken

Die Neckar-Odenwälder Kreisräte befassen sich erneut mit den kreiseigenen Kliniken in Mosbach und Buchen. Bei der Sitzung des Gremiums am Nachmittag in Obrigheim geht es darum, den Struktur- und Maßnahmenplan abzuschließen, den der Kreistag vor zwei Jahren beschlossen hatte. Dieser Maßnahmenplan war die Notbremse, die nach dem 13 Millionen Euro-Rekordverlust der Kliniken im Jahr 2019 gezogen werden musste. In der Folge waren doppelt vorgehaltene Abteilungen zusammengelegt worden, außerdem hatte der Kreistag Grenzen für die jährlichen Verluste festgesetzt. Die Zielvorgabe für 2021 lautete, dass das Minus 5,7 Millionen Euro nicht überschreiten darf - ein Ziel, dass laut Kreisverwaltung nach derzeitigem Stand nicht nur eingehalten, sondern unterboten wird. Auf dem Maßnahmenplan stehen auch noch die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie. Sie soll nach dem Wunsch der Kreisverwaltung in Buchen bleiben, eine Sprechstunde in Mosbach fortgeführt werden. Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie behält ihre Betten in Mosbach und wird nicht mit der Abteilung in Buchen zusammengelegt.