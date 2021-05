In Walldürn kommt am Montag der Neckar-Odenwälder Kreistag zusammen. Auf der Tagesordnung steht neben einem Antrag der Grünen zum Klimaschutz im Landkreis auch die aktuelle Lage an den Kreiskliniken. Der baden-württembergischen Landkreistag will erreichen, dass die Kommunalverwaltungen bis spätestens 2040 klimaneutral arbeiten. Nach Ansicht der Grünen-Fraktion im Kreistag könnte dieses Ziel im Neckar-Odenwald-Kreis aber schon deutlich früher umgesetzt werden. Wie hier der Stand der Dinge ist, welche Maßnahmen zum Klimaschutz bereits ergriffen oder geplant sind, soll dem Gremium von der Verwaltung vorgestellt werden. Außerdem soll es einen Sachstandsbericht zur Lage an den kreiseigenen Kliniken geben. Die Kliniken sind nach einem Rekordverlust im Jahr 2019 inzwischen wieder auf deutlich besserem finanziellen Kurs, müssen derzeit aber pandemiebedingt mit zahlreichen wirtschaftlichen Unsicherheiten umgehen.