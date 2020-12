per Mail teilen

15 Jahre Planung und jetzt ist Schluss. Das Straßenbauprojekt "Transversale" wird endgültig zu den Akten gelegt. Das hat der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises beschlossen.

Der Bau der Trasse Buchen-Eberstadt-Adelsheim ist nicht mehr finanzierbar - so sieht es die Kreisverwaltung und dieser Einschätzung ist der Kreistag in seiner Entscheidung gefolgt.

Transversale wohl endgültig vom Tisch SWR

50 Millionen Euro sind zuviel

Die geschätzten Kosten waren in den vergangenen 15 Jahren von rund 15 auf 50 Millionen Euro gestiegen. Definitiv zu viel für den Landkreis, so die Verwaltung.

Für die betroffenen Ortsdurchfahrten und die Menschen, die dort wohnen, ist das jetzt sicherlich die bitterste Entwicklung von allen." Landrat Achim Brötel

Entlastung für Orte bleibt aus

Die Trasse sollte für eine bessere Anbindung der Wirtschaftsräume Buchen und Walldürn Richtung A81 sorgen und mehrere Ortschaften vom Durchgangsverkehr deutlich entlasten.

Die Idee ist endgültig vom Tisch. Und die Banner wie hier in Bödigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) dürften demnächst eingerollt werden. SWR

Die Ortsdurchfahrten Bödigheim, Seckach und Zimmern (Neckar-Odenwald-Kreis) sollten vom Lkw-Verkehr befreit werden. Die Orte sind nicht dafür ausgelegt, dass schwere Laster dicht an den Häusern vorbeifahren.

"Transversale" ist Geschichte

Seit 2005 war in den betroffenen Ortschaften, in Bürgerinitiativen und in den Gremien des Kreises über die Kreisstraße 3872 - die "Transversale" - nachgedacht und geplant worden. Jetzt ist das große Infrastrukturprojekt im Neckar-Odenwald-Kreis endgültig Geschichte.