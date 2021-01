Die SPD Rhein-Neckar veranstaltet ihren Kreisparteitag am Samstaf coronabedingt im Fußballstadion des SV Sandhausen am Hardtwald. Die Statuten schreiben eine Präsenzveranstaltung vor. Im Zentrum der SPD-Veranstaltung heute steht die Wahl der 27-köpfigen Delegation für die Landesvertreter*innenversammlung. Diese legt die Landesliste für die Bundestagswahl fest. Der Kreisverband Rhein-Neckar ist der größte in Baden-Württemberg, und stellt damit auch die meisten Delegierten. Die Veranstaltung wird im Freien stattfinden. Außerdem solle es eine Diskussionsrunde mit den Kandidat*innen für die Landtags- und die Bundestagswahl geben. Der Mitglieder-Parteitag der SPD wird auch online in einem Stream angeboten.