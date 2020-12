In Heidelberg wurde das zentrale Impfzentrum des Kreises vorgestellt. Bereits kommende Woche könnten dort erste Impfungen durchgeführt werden, sagte Landrat Stefan Dallinger. Eingerichtet wurde es in einem ehemaligen Supermarkt auf dem früheren US-Militärgelände PHV. Das weitläufige Gelände sei gut mit dem Auto erreichbar, so Dallinger. Damit sei es eine wichtige Anlaufstelle für die Menschen in der gesamten Metropolregion.