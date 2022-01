Kreis Bergstraße ist Corona-Hotspot

Der Kreis Bergstraße gilt jetzt nach der hessischen Corona-Verordnung als Corona-Hotspot, weil die Inzidenz den dritten Tag in Folge über 350 lag. Die Allgemeinverfügung des Kreises verbietet zunächst bis 10. Februar den Konsum von Alkohol an öffentlichen Orten, die als publikumsträchtig, also belebt gelten. Die Verordnung nennt diese Orte in den Städten und Gemeinden im Einzelnen, nachzulesen sind sie auf der Internet-Seite des Kreises. Ausgenommen sind Gastronomie-Bereiche. Für in der Verordnung aufgeführte Fußgängerzonen und Einkaufszentren gilt jetzt von 8 bis 19 Uhr Maskenpflicht, so auch für das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim. Durch die Hotspot-Regelung gilt jetzt auch 2G-Plus in Innenbereichen. Bei Veranstaltungen, im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt: drinnen 2G-Plus, draußen 2G. Der Kreis teilt auch mit, dass von heute an Prostitutionsbetriebe geschlossen sind.