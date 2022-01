Kreis Bergstraße droht Corona-Hotspot zu werden

Der Kreis Bergstraße rechnet damit, dass die Corona-Inzidenz in dieser Woche über den Wert von 350 steigen wird. Sollte dieser Wert an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten werden, gilt der Kreis als Corona-Hotspot und es treten verschärfte Regelungen in Kraft. Inzwischen ist die Omikron-Variante auch im Kreis Bergstraße verbreitet, die meisten Fälle wurden den Angaben zufolge in Viernheim festgestellt. Nach den aktuellen Zahlen, die der Kreis am Dienstag vorgestellt hat, spielt sich das Infektionsgeschehen derzeit in erster Linie in den jüngeren Altersgruppen ab, bei den 16- bis 20-jährigen liegt die Inzidenz bei 800.