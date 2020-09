Konferenz am Heidelberger Krebsforschungszentrum

Unter dem Motto "Das Potenzial der Krebsprävention ausschöpfen" tauschen sich am Donnerstag und Freitag Krebsforscher in Heidelberg aus. Das Deutsche Krebsforschungsinstitut (DKFZ) als Gastgeber führt sie - coronabedingt - in einer Videokonferenz zusammen.