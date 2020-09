Krebskongress in Heidelberg

Europaweite Zusammenarbeit in der Krebsforschung

Im Heidelberger Krebsforschungszentrum (DKFZ) haben Experten am Donnerstag über die europaweite Zusammenarbeit in der Krebsforschung gesprochen. Steigende Neuerkrankungsraten, so das DKFZ, stellten die europäischen Gesundheitssysteme vor große Herausforderungen.