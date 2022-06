Krebsforscher des DKFZ Heidelberg fordern Corona-Impfpflicht

per Mail teilen

Krebs-Organisationen in Deutschland fordern dringend eine Corona-Impfpflicht. Unter den Befürwortern sind auch Experten des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg.

Die Notlage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen werde immer dramatischer, heißt es in einer Pressemitteilung, die das Deutsche Krebsforschungszentrum gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft veröffentlicht hat. Dies gelte nicht nur für Patienten mit COVID-19, sondern für alle Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen wie etwa Krebs. Deshalb müsse die Politik neben Kontaktbeschränkungen eine Corona-Impfpflicht einführen.

Baumann: "Entscheidung überdenken"

Bis es soweit ist, so der Vorstandsvorsitzende des Heidelberger DKFZ, Michael Baumann, sollten alle, die sich aus nicht-medizinischen Gründen gegen eine Corona-Impfung entschlossen haben, ihre Entscheidung noch einmal dringend überdenken - "sie bringen nicht nur sich selbst in große Gefahr, sondern alle Menschen, die dringend medizinisch behandelt werden müssen", heißt es in der Pressemitteilung wörtlich.

DKFZ-Chef Michael Baumann dpa Bildfunk Sebastian Kahnert

Ungeimpfte Menschen haben laut Michael Baumann ein sehr hohes Risiko, im Falle einer Corona-Infektion stationär behandelt werden zu müssen. Die Gefahr, dass ihnen und ihren Mitmenschen lebenswichtige Maßnahmen wegen mangelnder Kapazitäten versagt blieben, sei "äußerst real".

Krebshilfe mahnt zum Handeln

Die Deutsche Krebshilfe erklärte, dass sie in Anbetracht der immer weiter steigenden Corona-Neuinfektionen und der sich stetig füllenden Intensivstationen keinen anderen Ausweg aus der Krise sehe, als eine Impfpflicht für alle einzuführen.

"Die Politik muss jetzt schnell handeln, um eine weitere Verschärfung der Lage in den kommenden Wochen und Monaten zu verhindern."

Auch die Deutsche Krebsgesellschaft appelliert an alle Bürger, sich impfen oder boostern zu lassen, um - so wörtlich - "den drohenden Zusammenbruch unseres Versorgungssystems abzuwenden".