Etwa 30 Aktivisten haben am Donnerstagabend eine Diskussion über die Rolle der Polizei in der Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg gestört. Die Veranstalter riefen die Polizei.

Als die Beamten die Personalien der Aktivisten feststellen wollten, kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

In der Gedenkstätte in der Heidelberger Altstadt läuft zur Zeit eine Ausstellung mit dem Titel: "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer: Die Polizei in der Weimarer Republik".

Plakat zur Sonderausstellung in der Heidelberger Friedrich-Ebert-Stiftung Friedrich-Ebert-Stiftung Heidelberg

Im Zusammenhang damit fand am Donnerstagabend eine Podiumsdiskussion mit dem Titel: „Wer schützt die Demokratie? Wer schützt die Polizei?“ statt. Etwa 30 Personen hätten die Veranstaltung immer wieder durch Sprechchöre und das Verlesen von Parolen gestört, so die Friedrich-Ebert-Stiftung.

Störer in Heidelberg weigerten sich zu gehen

Die Veranstalter forderten sie auf, den Raum zu Verlassen. Als die Störer sich weigerten, riefen sie die Polizei. Als diese wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs die Personalien aufnehmen wollte, sei es zu einer kurzen Auseinandersetzung, gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei einer der Aktivisten leicht verletzt worden.

Sehr bedauerlich ist [...], dass keinerlei Bereitschaft bestand, in einen Dialog zu treten

Die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte schreibt in einer Stellungnahme, die Rolle der Polizei in der Demokratie sei offenkundig im Jahr 2023 ein hoch emotionales Thema. Man begrüße es, dass so viele junge, politisch engagierte Menschen den Weg zu der Podiumsdiskussion gefunden hätten. Sehr bedauerlich sei dagegen, dass keinerlei Bereitschaft bestanden habe, in einen Dialog zu treten und Personen stattdessen versucht hätten, die Veranstaltung zu sprengen.

Aktivisten kritisieren Besetzung des Podiums

Die Aktivisten gehören nach eigenen Angaben zu der Gruppe "Heidelberg.aktiv". Diese kritisiert in einer Mitteilung das Format der Podiumsdiskussion, an der unter anderem zwei Polizeivertreter aus Heidelberg und Mannheim teilgenommen hatten. Es gebe derzeit keinen Anlass über die Frage zu diskutieren, wer die Polizei schützt, heißt es in der Mitteilung.

Die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg. 1871-88 lebte der erste demokratisch gewählte Reichspräsidenten Friedrich Ebert mit seiner Familie in der Heidelberger Altstadt. Guilhem Zumbaum – Tomasi

Die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte ist im Geburtshaus des späteren SPD-Politikers und Reichspräsidenten in der Heidelberger Altstadt untergebracht. Sie hat sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, "das Andenken an Friedrich Ebert als erstes demokratisches Staatsoberhaupt in der deutschen Geschichte zu wahren und einen Beitrag zum Verständnis der deutschen Geschichte seiner Zeit zu leisten."