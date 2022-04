Pfarrer Ulrich Nellen über seine Arbeit als Krankenhausseelsorger in Mannheim

Der Krankenhaus-Alltag ist häufig von Leid geprägt. Hilfe leistet dann die Krankenhausseelsorge. Teil davon war Pfarrer Ulrich Nellen - zuletzt arbeitete im Uniklinikum Mannheim.

Pfarrer Ulrich Nellen hatte schon viele Jahre in der Notfallseelsorge gearbeitet, bis er 2017 seine Arbeit als Krankenhausseelsorger am Uniklinikum Mannheim begonnen hat. Nach 40 Dienstjahren, in denen er als Gemeindepfarrer, Notfall- und Krankenhausseelsorger gearbeitet hat, geht er nun in den Ruhestand.

Um einen persönlicheren Umgang ermöglichen zu können, wurde Ulrich Nellen einzelnen Stationen im Haus zugeteilt.

Besonders belastend: Einsätze auf der Kinderstation

Pfarrer Nellen unterstützte vor allem in der Urologie, der Intensiv- und Notfallmedizin. Manchmal musste er aber auch woanders aushelfen – wie etwa auf der Kinderstation. Dort hatte er zum Beispiel Kontakt zu Angehörigen von Frühchen, von denen einige kurz nach der Geburt gestorben sind.

"Es hat mich immer sehr mitgenommen, solche Kinder sterben zu sehen und den Eltern dabei beizustehen. Da weint man auch mal eine Runde."

Ein Blick in das Innere der Klinik-Kapelle im Uniklinikum Mannheim SWR

Krankenhausseelsorge von der Pandemie betroffen

Auch die vergangenen zwei Pandemie-Jahre sind Ulrich Nellen schwer gefallen. Denn seit Pandemiebeginn gilt im Klinikum ein Besuchsverbot. Die Krankenhausseelsorgerinnen und -Seelsorger sind die einzigen, die außer dem medizinischen Personal zu den Patienten dürfen.

Häufig sind es aber nicht nur Patienten, die das Gespräch mit ihm suchen. Auch das Klinikpersonal hat während der Pandemie viel Redebedarf, so Ulrich Nellen:

"Die Mitarbeitenden waren und sind unter immensem Druck. Und da haben wir als Seelsorgende versucht, sie zu entlasten. Es hat ihnen gut getan, wenn jemand sie mal gefragt hat: 'Wie geht’s euch eigentlich?'."

Kein Ende nach 40 Dienstjahren

Auch nach über 40 Dienstjahren möchte Pfarrer Ulrich Nellen Menschen in Krisensituationen beistehen. Seine Arbeit als Notfallseelsorger wird er auch im Ruhestand fortführen.