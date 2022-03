Steigende Corona-Infektionszahlen belasten Krankenhäuser

Die steigenden Corona-Infektionszahlen belasten die Arbeit der Krankenhäuser in der Kurpfalz. In einigen Kliniken müssen bereits Operationen, die nicht dringend sind, abgesagt werden.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen wirken sich auf die Arbeit der Krankenhäuser in der Region aus. Unter anderem müssen im Uniklinikum Mannheim jetzt wieder Operationen, die nicht dringend sind, verschoben werden.

Auch die Zahl der Neuinfektionen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unikliniken Heidelberg und Mannheim sowie in den Neckar-Odenwald-Kliniken ist aktuell hoch, die Lage angespannt. In Heidelberg stecken sich zum Beispiel bis zu 25 Mitarbeitende pro Tag mit Corona an. Dies erfolge fast immer außerhalb ihres Arbeitsumfelds, so das Uniklinikum auf SWR-Anfrage.

Patientenversorgung in Krankenhäusern gesichert

Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sei jedoch sichergestellt, weil Dienstpläne angepasst würden. In Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis werden derzeit rund 180 Covid-Patientinnen und -Patienten stationär versorgt, davon 18 auf der Intensivstation. In Heidelberg werden zurzeit 13 Patienten beatmet. In Mannheim liegen 58 Corona-Patienten auf Normalstation, acht werden intensivmedizinisch behandelt – die Zahlen bewegten sich damit weiter auf einem hohen Niveau, so das Klinikum.