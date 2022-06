Die Krankenhäuser in Mannheim verschärfen wegen steigender Corona-Infektions-Zahlen ihre Regeln für Besucher. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt könnten Patienten nur noch von einer Person pro Tag besucht werden, teilte das Uniklinikum am Donnerstag mit. Die Besucher müssen demnach eine FFP2-Maske tragen und dürfen jeweils maximal nur eine Stunde bleiben. Ausnahmen gibt es unter anderem für Besucher für Schwerstkranke, in der Notaufnahme und bei Geburten.