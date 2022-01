Pflege-Azubi in Mannheim: "Habe Entscheidung nie bereut"

Der Pflegenotstand ist Dauerthema in vielen Krankenhäusern. Aber: Es gibt noch junge Leute, die unbedingt in der Pflege arbeiten wollen. Zum Beispiel in Mannheim.

Der Beruf Krankenpflegerin oder Krankenpfleger gilt bei vielen nicht unbedingt als Traumjob. Aber es gibt noch junge Menschen, die dafür brennen. Die 20 Jahre alte Melike Gürlek aus Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) zum Beispiel. Ausbildung zur Pflegekraft: "Corona kein Hindernis" Sie absolviert seit jetzt eineinhalb jahren eine Ausbildung zur Pflegerin am Uniklinikum Mannheim. Trotz Corona und trotz schwieriger Arbeitsbedingungen. Angefangen hat Melike Gürlek also mitten in der Corona-Pandemie. Für sie, sagt sie, sei das zwar eine Herausforderung, aber kein Hindernis. In die Pflege zu gehen war "Herzensentscheidung" Mit dieser Haltung ist sie bisher gut gefahren. In die Pflege zu gehen war für die 20-jährige eine Herzensentscheidung. Nach dem Abitur machte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in diesem Bereich und stellte fest: "Das ist meine Berufung" - auch wenn manche aus ihrem Umfeld das nicht ganz verstanden haben.