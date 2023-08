Mandschurenkranich

Die seltene Kranichart hat eine Standhöhe von knapp 1,50 Meter und eine Flügelspannweite von bis zu 2,50 Meter. Ein Mandschurenkranich wiegt zwischen fünf und acht Kilogramm.

Das Gefieder ist überwiegend weiß, die Flügel, das Gesicht und der Hals sind grauschwarz gefärbt. Durch seine auffällige rote "Krone" kann man ihn von anderen Kranicharten unterscheiden.

Mandschurenkraniche sind in Ostasien, vor allem in der Mandschurei und auf der japanischen Insel Hokkaido beheimatet. Er fühlt sich in Süßwasser-Feuchtgebieten, Sümpfen und anderen feuchte Lebensräumen wohl. Der Zoo Heidelberg geht davon aus, dass der Kranich auch hier in der freien Wildbahn überleben kann. Er ernährt sich vor allem von Fischen.