per Mail teilen

Ein Fahrradfahrer hat bei einem Unfall in Schriesheim lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Der 51-Jährige war laut Polizei am Mittwochmittag vermutlich unachtsam vom Gelände des dortigen Schulzentrums auf die Straße gefahren und dort von einem PKW erfasst. Nach einer notärztlichen Behandlung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock.