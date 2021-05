per Mail teilen

Kugeln, die scheinbar bergauf rollen oder Spiegel, die unsichtbar machen. Um Realität und Illusion geht es in der neuen Ausstellung "Kopfsalat" des Mannheimer Technoseums.

Wenn in unserem Gehirn etwas durcheinander geht, dann haben wir manchmal einen regelrechten "Kopfsalat“. Genau den will ganz bewusst das Mannheimer Technoseum anzetteln. In der gleichnamigen Ausstellung "Kopfsalat“.

Sinnestäuschungen aller Art

In der Sonderausstellung werden optische und mentale Sinnestäuschungen präsentiert. Besucherinnen und Besucher dürfen ausprobieren und erleben, wie unser Gehirn sich überlisten und täuschen lässt.

Eröffnung mit zweimonatiger Verspätung

Die Ausstellung hätte eigentlich bereits am 23. März eröffnet werden sollen. Der Inzidenzwert in Mannheim war jedoch auf über 100 gestiegen. Jetzt wird alles mit zwei Monaten Verspätung nachgeholt. Die Ausstellung dauert bis zum 1. August.