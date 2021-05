Zum Start der bundesweiten Präventionskampagne „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ hat die Polizei am Mittwoch in vielen Städten die Verkehrssituation kontrolliert. Auch in Mannheim gab es zahlreiche Aktionen.

Zwei Stunden haben Polizeibeamte am Mittwoch in Mannheim vor allem kontrolliert, ob Autofahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu Radfahrenden einhielten. Seit einem Jahr sind eineinhalb Meter Pflicht. Kontrollen an gefährlicher Stelle in Mannheim Die Kontrollstelle heute war ausgesucht worden, weil Autos hier Fahrräder jetzt gar nicht mehr überholen dürfen. Rund 80 Radlerinnen und Radler passierten während der Aktion die Straße, sechs davon wurden ohne Abstand überholt. Das kostet die Autofahrer nach der neuen Straßenverkehrsordnung 30 Euro. Bundesweite Kontrollen Die Beamten haben laut Innenministerium das Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern im Blick - beispielsweise beim Überholen oder Parken auf Rad- und Fußwegen. Die landesweite Zentralveranstaltung fand wegen der Corona-Pandemie im kleinen Kreis in Freiburg statt. Innenminister Thomas Strobl (CDU) schätzt den Radverkehr als wesentlichen Bestandteil der Mobilitätswende ein. Bundesweit waren am Mittwoch etwa 8.000 Beamte im Einsatz. Baden-Württemberg beteiligt sich mit allen 13 Polizeipräsidien an der Aktion.