Bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der Friesenheimer Insel in Mannheim hat die Polizei am Mittwoch zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Beamten kontrollierten 76 Fahrzeuge und deren Fahrer, fast die Hälfte davon wurden beanstandet. 13 Fahrer hatten zu lange am Steuer gesessen, 18 gegen Vorschriften zum Transport von Gefahrgut verstoßen. Technische Mängel entdeckten die Kontrolleure bei vier Fahrzeugen.