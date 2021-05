Seit einigen Tagen wird auf Mannheimer Seite der Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke saniert. Dass es dadurch zu Staus komme, sei laut Stadt in den ersten Tagen völlig normal.

Nach über 30 Jahren Nutzung wird die Konrad-Adenauer-Brücke saniert. Laut Stadt werden neue Schutzplanken und Brückengeländer eingebaut und der Straßenbelag erneuert.

Staus aufgrund der Baustelle seien normal

Dass es zu Staus komme, sei in den ersten Tagen völlig normal. Es dauere, bis sich die Verkehrsteilnehmer an die neue Verkehrsführung gewöhnt haben, sagt Alex Stork, Leiter der Abteilung Ingenieurbau und Straßentechnik der Stadt Mannheim. Es sei immerhin ein Eingriff in den fließenden Verkehr auf einer hochbelasteten Strecke. Bis zu 70.000 Fahrzeuge nutzen die Brücke am Tag, so Stork. Bis Ende Oktober, also bis zum Ende der Sanierung, sind dort Verkehrsbehinderungen möglich.

Der Brückenkopf aus Mannheimer Seite wird nach 30 Jahren Nutzung saniert. Imago IMAGO / CHROMORANGE

Fünf Bauabschnitte

Um die Einschränkungen dennoch so gering wie möglich zu halten, ist die Sanierung in fünf Abschnitten geplant. Für jede Phase sollen jeweils andere Verkehrsführungen und Umleitungen eingerichtet werden. Die erste Bauphase ist bis August veranschlagt.

Radfahrer und Fußgänger nicht betroffen

In diesem Zeitraum ist die Straße von Osten kommend in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt. In Fahrtrichtung Heidelberg halbseitig. Radfahrer und Fußgänger sind davon nicht betroffen und können die Brücke normal nutzen.