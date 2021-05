Am Montag beginnen in Mannheim die Sanierungsarbeiten an der Konrad-Adenauer-Brücke. Nach städtischen Angaben müssen Autofahrer bis Ende Oktober mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Nach 30 Jahren muss der Brückenkopf, also die Auffahrt zur Mannheimer Rheinbrücke, saniert werden. Laut Stadt werden neue Schutzplanken und Brückengeländer eingebaut und der Straßenbelag erneuert. Fünf Bauabschnitte Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, ist die Sanierung in fünf Abschnitten geplant, für die jeweils andere Verkehrsführungen und Umleitungen eingerichtet werden. Die erste Bauphase soll bis August dauern. Radfahrer und Fußgänger nicht betroffen In diesem Zeitraum ist die Straße von Osten kommend in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt – und in Fahrtrichtung Heidelberg halbseitig. Radfahrer und Fußgänger sind davon nicht betroffen und können die Brücke normal nutzen.