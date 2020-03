Bis Mitte Juni sind in Baden-Württemberg öffentliche Zusammenkünfte in Vereinen und auch in Kirchen untersagt. Das hat unter anderem zur Folge, dass zahlreiche Konfirmationen verschoben werden müssen. Im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis sowie in den Städten Mannheim und Heidelberg trifft das rund 140 evangelische Kirchengemeinden, sagte eine Sprecherin der Badischen Landeskirche auf Anfrage. Sie alle müssen Konfirmationen, die bis Ende Juni geplant waren, verschieben. Die Kirchen-Verwaltung rät, die Nachhol-Termine in die Zeit nach den Sommerferien zu legen. Einzelne Gemeinden haben den Termin bereits in den Oktober verlegt. Der Konfirmations-Unterricht ist zunächst, ebenso wie der Schulunterricht, bis zum 19. April ausgesetzt - eine Fristverlängerung sei aber möglich, heißt es auf der Homepage der Landeskirche.