Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 120.000 Menschen an den Folgen ihres Tabakkonsums. Wie sich die Zahl senken ließe, darum geht es am Dienstag in Heidelberg. Und um Covid-19.

Die Organsiatoren vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg sparen im Vorfeld der Konferenz nicht mit Kritik: Die Tabakindustrie, heißt es in der Einladung zu einem Pressegespräch, nutze die Corona-Pandemie, um durch soziale Projekte gezielt ihr Image aufzupolieren. Die Krebsforscher sprechen in diesem Zusammenhang von "Corporate Social Responsibility-Projekten", also von Marketing-Projekten, in denen die Tabakkonzerne ihre soziale Verantwortung im Kampf gegen die Folgen der Pandemie betonen. Tabakatlas Deutschland wird vorgestellt Außerdem soll bei der virtuell abgehaltenen Konferenz für Tabakkontrolle der neue Tabakatlas Deutschland vorgestellt werden. Er listet wichtige Daten über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs auf. Laut DKFZ werden im Jahr 85.000 Krebsfälle durch das Rauchen verursacht. 127.000 Menschen sterben demnach jedes Jahr an den Folgen des Tabakkonsums, über 13 Prozent aller Todesfälle gehen auf das Rauchen zurück. Die Forscher diskutieren über Wege, wie vor allem durch politische Maßnahmen der Tabakkonsum gesenkt werden könnte. In der Prävention sehen sie ein enormes Potential.