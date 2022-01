Kommunen beherbergen Special-Olympic-Athleten

Ein sportliches Großereignis wirft seine Schatten voraus: Unmittelbar vor den Special Olympic World Games im Sommer 2023 in Berlin werden sich hunderte von Athleten in der Rhein-Neckar-Region auf die Wettkämpfe vorbereiten. Den Zuschlag als Gastgeber haben Mosbach, Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis), Schwetzingen, Ilvesheim, Ladenburg und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) und Mannheim bekommen. Die Special Olympic World Games sind die weltweit größte Sportveranstaltung für Athleten mit geistiger und mehrfacher Einschränkung, 2023 finden sie zum ersten Mal in Deutschland statt. Insgesamt bieten mehr als 200 Städte und Gemeinden bundesweit Trainingslager vor den Spielen an und wollen damit auch Raum für Begegnung mit den Special-Olympic-Athleten schaffen.