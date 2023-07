Nach monatelangen Diskussionen ist am Montagabend die Entscheidung gefallen: Der Gemeinderat in Osterburken hat sich gegen ein DHL-Paketzentrum entschieden.

Das Thema bewegt die Gemüter in und um Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) seit Monaten: Darf die DHL in Osterburken ein großes Paketzentrum bauen? Weil das Interesse in der Bevölkerung groß war, hat der Osterburkener Gemeinderat am Montagabend nicht im Rathaus, sondern in der Baulandhalle getagt. Er hat die Pläne der DHL Gruppe der Deutschen Post mit knapper Mehrheit abgelehnt. Acht Gemeinderäte sprachen sich dafür aus, das Projekt weiter zu verfolgen, neun Gemeinderäte stimmten dagegen.

Bürgermeister Galm enttäuscht

Rund 150 Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Sitzung und kommentierten die Redebeiträge der Gemeinderäte zeitweise mit Beifall oder lautstarken Unmutsäußerungen. Das Abstimmungsergebnis sorgte für Jubel in der Halle.

Der Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm zeigte sich enttäuscht davon, dass das Projekt nun vom Tisch ist. Er habe die Bedenken zahlreicher Bürger und Gemeinderäte geteilt, mehr aber noch die Chancen der Ansiedlung eines Paketzentrums gesehen, so Galm.

Die DHL-Gruppe der Deutschen Post war bereits 2021 auf die Stadtverwaltung zugegangen: Das Unternehmen wollte in unmittelbarer Nähe der Autobahnauffahrt bei Osterburken eines von 37 Paketzentren in Deutschland bauen.

Luftbild: Hier könnte das neue Paketzentrum entstehen. SWR

Bis zu 40.000 Pakete pro Stunde

Auf einer Fläche von 17 Hektar sollten neben Lade- und Parkflächen für Lkw ein 30.000 Quadratmeter großes Gebäude entstehen, in dem in Spitzenzeiten bis zu 40.000 Pakete pro Stunde sortiert werden könnten. Um diese Pakete dann weiter in ganz Deutschland zu verteilen, rechnete die DHL-Gruppe mit 1.500 bis 1.800 Lkw-Fahrten in 24 Stunden, die meisten davon fänden demnach nachts statt. Die Lkw-Fahrer würden angewiesen, die nahe Autobahn zu nutzen und nicht quer über Land und durch Ortschaften zu fahren, heißt es beim Unternehmen.

80 qualifizierte Arbeitsplätze, 320 angelernte Mitarbeiter

Für das neue Paketzentrum plante DHL rund 400 neue Arbeitsplätze, mehr als 300 davon "in den unteren Lohngruppen", so das Unternehmen. In Spitzenzeiten würde man mit zusätzlichen Leiharbeitern arbeiten. Etwa 200 Millionen Euro wollte das Unternehmen investieren.