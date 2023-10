Kommentar zum Ende der BUGA 23

Es gab keinen schöneren Platz in der Kurpfalz in den vergangenen sechs Monaten als auf dem Spinelli-Gelände oder natürlich auch im schönen Luisenpark. Das war vor allem an den Abenden so zu spüren. Das reichhaltige Kulturprogramm lockte ein jüngeres Publikum an als normalerweise bei Bundesgartenschauen, die Stimmung auf dem abends weiterhin offenen Gelände war bei Sonnenuntergang traumhaft schön.

Das gilt für viele der fast 180-Buga-Tage. Nicht galt es für die Tage mit Riesenandrang: Die Infrastruktur - ob die Kapazität der Seilbahn oder der Gastronomie -- waren überfordert. Dass die Anreise mit dem Auto rund 10 Euro Parkplatzgebühr kostete und mühsam war, blieb auch vielen Besuchern im Gedächtnis. Das Konzept der BUGA23, alte Militärgebäude stehen zu lassen und Freifläche für die Frischluft zu erhalten, wurde von vielen Gästen erst nach einer Weile verstanden, zumal im heißen Sommer doch alles recht trocken und braun auf Spinelli war.

Diese Bundesgartenschau hat es jedenfalls geschafft, etwas Besonderes zu sein. Rund 6000 Veranstaltungen, das Konzert- und Kulturprogramm und die vielen Veranstaltungen des BUGA Campus waren der Hit, die Menschen waren begeistert. Und die Kinder sowieso, sie fanden die fünf großen Spielplätze einfach super- und die Seilbahn natürlich auch.

Dass der vielgerühmte Panoramasteg viel zu abgelegen war und nicht recht zum Höhepunkt taugte: geschenkt- er wird nach der BUGA seine Funktion als Brücke wahrnehmen. Und dass der kleine See in der Feudenheimer Au etwas undicht ist: wird sich geben.

Was aber immer mitgedacht werden muss bei jeder Bundesgartenschau und vor allem bei der Bilanz dieser in Mannheim: Die BUGA23 war Mittel zum Zweck, ein Schub für die Stadtentwicklung. Sie hat Mannheim eine wunderbare Freifläche für frische Luft, Spiel und Spaß geschenkt und etwas Bleibendes geschaffen. Wir werden uns an das Jahr der BUGA23 lange erinnern.