Xavier Naidoo ist ein Ausnahmekünstler. Einer, den unser Autor musikalisch verehrt hat. Das ist jetzt endgültig vorbei. Xavier Naidoo hat sich aus dem vernünftigen politischen Diskurs verabschiedet, kommentiert SWR-Redakteur Torben Degen.

Xavier Naidoo ist ein Ausnahmekünstler. Ein Beschenkter. Ein musikalischer Gigant. Seine Stimme, erkennbar unter Millionen. Seine feinfühlige Text-Feder, romantisierend poetisch, seiner Zeit gelegentlich etwas voraus und oft erfrischend provokant.

Zum ersten Mal erlebt habe ich ihn bei einem Konzert im Mannheimer Capitol, im Sog des unfassbaren Erfolgs seines ersten Albums "Nicht von dieser Welt", das er gemeinsam mit dem hessischen Erfolgsproduzenten Moses P. an den Start gebracht hatte. Mit Moses P. sollte er sich irgendwann mal verkrachen. Wie mit so vielen anderen Begleitern auf seinem Weg an die Spitze des deutschen Souls, wenn es denn sowas überhaupt gibt.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Naidoo: Ein Mann, der was zu sagen hat(te)

Dieses Konzert in Mannheim damals war eines der Besten, das ich jemals gesehen habe. So viel Power in der Stimme, so viel Leidenschaft – da stand ein Mann, der was zu sagen hat(te). Am Ende gab es Standing Ovations, minutenlangen Applaus – wir in Mannheim waren Zeitzeugen einer musikalischen Sternstunde. Der Rest ist vielfach erzählt.

Wer es schafft, als Solo-Künstler und mit den "Söhne Mannheims" so erfolgreich zu sein, um diese Bekanntheit auch umzumünzen in bares Geld für viele Charity-Projekte (auch gegen Rassismus), der muss doch ein Guter sein. Oder nicht?

Reichsbürger in Berlin: Mit Menschen reden?

In einer einfachen Welt endet diese Geschichte hier. Wir würden uns alle zwei Jahre auf ein neues Xavier-Album freuen und ihm gerne beispielsweise beim Open Air in Ladenburg zujubeln. In der realen Welt jedoch wird er von mir keinen Applaus mehr bekommen.

Ich hatte ihn lange verteidigt, selbst, als er vor dem Berliner Reichstag vor Reichsbürgern auftrat. Jenen Menschen also, die nicht an die rechtmäßige Existenz Deutschlands glauben. Die mit Rechtsextremen wie AfD-Mann Björn Höcke gemeinsam zündeln. Menschen, denen die demokratische Grundordnung, mit Verlaub, einen Scheiß wert ist. Ich glaubte ihm, als er damals sagte, er wolle auf die Menschen zugehen, mit jedem reden. Warum auch nicht?

Xavier Naidoo dpa Bildfunk picture alliance / Uwe Anspach/dpa

Als Fan zu lange blind, taub und stumm gewesen

Wie viele andere Menschen, beispielsweise bei der Deutschen Nationalmannschaft (WM 2006), der ARD („ESC-Nominierung 2016“), ProSieben/Sat1 („The Voice“), VOX („Sing meinen Song“) oder zuletzt RTL („DSDS“) war ich blind, taub und am Ende viel zu lange stumm. Vielleicht war ich zu sehr Fan?

Einmal richtig laut waren rund 120 Prominente von Mario Adorf über Samy Deluxe bis hin zum wirklich unverdächtigen Hartmut Engler von PUR. Sie hatten Naidoo mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige gegen Vorwürfe verteidigt, er sei rechtspopulistisch, homophob und gar antisemitisch. Auch sie hat er enttäuscht, ja, getäuscht.

Den Verschwörungstheorien verfallen

Xavier Naidoo ist ein Ausnahmekünstler. Ein Beschenkter. Ein musikalischer Gigant. Und gerade an solche Menschen werden oft unerreichbare (auch moralische) Ansprüche gestellt. Daran zu scheitern, nun ja, geschenkt. Warum aber ein Mann wie Xavier Naidoo diesen unfassbar kruden Verschwörungstheorien aus den Tiefen des Internets Glauben schenkt, diese immer und immer wieder propagiert und damit letztlich viele Fans verliert, seine Karriere, mit Sicherheit sogar Freundschaften zerstört?

Alles nur für Klicks, Quote und schnöde Publicity?

Nein. Weil Xavier Naidoo wirklich an diesen Quatsch glaubt und sich damit aus dem ernsthaften, dem seriösen politischen Diskurs verabschiedet hat. Und der jetzt als "Träger des goldenen Aluhuts" verspottet wird. Das ist das wirklich Tragisch-Traurige an dieser Geschichte, die mit viel Applaus endet. Leider von den falschen Leuten.