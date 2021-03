Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel ist am Freitag im Zuge einer Schutzmasken-Provisions-Affäre von allen politischen Ämtern und aus der Partei zurückgetreten. Dazu ein Kommentar von SWR-Redakteur Patrick Figaj.

Von außen betrachtet hätte man sich doch keinen besseren aufstrebenden Politiker als Nikolas Löbel für die CDU vorstellen können. Ein Sohn der Stadt - einer, der sogar sein Hochschulstudium am Rand der Quadrate beginnt. 2017 holt er das Direktmandat. Zieht in den Bundestag ein. Als bis dahin jüngster Politiker der Stadt. Einer, der in Berlin den Draht nach Mannheim halten wird. Dass Löbel dafür Ellenbogen-Mentalität beweisen musste - und hinter den Kulissen nicht zimperlich ist - war schon damals kein Geheimnis.

Der Rückzug Löbels jetzt: Es ist nur der Schlussakkord eines langen Missverständnisses. 2009 wird Löbel in den Mannheimer Gemeinderat gewählt. 2011 scheitert er bei der Landtagswahl. 2012 dann bereits ein erster Konflikt: Als Vorsitzender der Jungen Union Baden-Württemberg. Das staatlich finanzierte Studenten-Netzwerk Aserbaidschans wirbt bei der Jungen Union als Sponsor. Die Kritik zieht vorüber - doch in den eigenen Reihen knirscht es schon.

Löbel studiert Management. Gründet 2015 seine eigene Projektmanagement Gmbh. Wird später Geschäftsführer eines Projektentwicklers. Da ist sitzt er bereits im Deutschen Bundestag. Seine Kandidatur dafür bereitet seinen Parteikollegen mitunter Bauchschmerzen: Löbel sucht die Aufmerksamkeit. Mit "Grill den Löbel" fordert er Wähler zum Dialog. Und scheitert an unerlaubter Bierwerbung. Aber: er setzt sich als Kandidat durch. Trotz schwergewichtiger Gegner, die ihm absprechen, für das Amt geeignet zu sein.

Zuwanderung, Wohnungspolitik. Das sind seine Themen in Berlin. Während sich andere noch die Augen reiben, plakatiert Löbel die Stadt: 80 Millionen Euro Förderung für das Nationaltheater. Was heimatverbunden klingt, stößt anderen bitter auf. Zu populistisch. Aber das alles sollte sich als Geplänkel erweisen - für einen politischen Knall, der nachhallen wird. Und dessen Zündschnur spätestens seit 2020 glimmt.

Nikolas Löbel ist ausgerechnet in Immobiliengeschäfte verstrickt. Bringt eigene Mieter in Sozialwohnungen unter. Um eine seiner Eigentumswohnungen zu sanieren. Und auch in der CDU-Geschäftsstelle in Mannheim wird es zunehmend brisant. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein. Gestandene Stadträte verlassen den Kreisverband.

Jetzt also die Maskenaffäre. Sie wird in die Geschichte der politischen Rücktritte in Deutschland eingehen. Ein Lehrbuch-Skandal. Eine eigene Bereicherung mit Hilfe von Provisionen - ausgerechnet mit Mund-Nasen-Schutzmasken - DEM Symbol der Pandemie, dem Gegner der Impfpolitik soviel Missachtung entgegenbringen.

Nikolas Löbel hat sich verzockt. Einmal zuviel. Dass ihn die Missachtung aus der eigenen Partei mit derartiger Wucht trifft: Es ist dem Super-Wahljahr geschuldet. Die CDU hat zu viel zu verlieren. Löbel musste sofort weg. Jeder Tag weiter - er kostet Stimmen. Vor allem aber: Vertrauen. Das war in Berlin sofort klar. Wenn auch ambitioniert: Löbel war doch ein Hinterbänkler. Dass jetzt Söder, Laschet und Co. laut werden: Ein deutliches Signal, wie brisant die Causa Löbel ist.

Für Nikolas Löbel ist die politische Karriere zu Ende gegangen. Mit Pauken und Trompeten.Und einem Parteiaustritt. Ob es sich für die CDU damit erledigt hat, wird sich vielleicht schon am Sonntag zeigen. Wenn abgestimmt wird. Auch über Moral.