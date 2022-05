Nein zum Katzen-Freigang-Verbot in Walldorf

Seit Dienstag müssen Katzenbesitzer im südlichen Teil von Walldorf ihre Tiere einsperren, um brütende Haubenlerchen zu schützen. Geht gar nicht, meint Esther Uhrig.

Eine Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises sieht vor, dass Katzen in diesem Jahr ab sofort, in den kommenden Jahren vom ersten April an bis Ende August eingesperrt oder an der Leine geführt werden müssen. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, muss ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen. Ein Irrsinn, finde ich.

Beginnen wir mit dem Vorschlag, die Katzen, die im fraglichen Gebiet leben, über Monate hinweg draußen an der Leine zu führen - ein Unding! Wer schon mal versucht hat, einen freiheitsliebenden Kater an der Leine spazieren zu führen, weiß, wozu das führen kann: zerkratzte Arme, blutende Beine – aus dem eigentlich zahmen Schmusetier wird mitunter ein wilder Taschentiger.

Katzen können aggressiv oder depressiv werden

Das Tier dann doch lieber ganz drin lassen? Ein weiteres Unding! Auch hier spreche ich aus Erfahrung: Katzen, die es gewohnt sind, draußen herumzustromern, zu balzen und zu jagen, gehen die glatten Wände hoch, wenn sie über längere Zeit, z.B. ein paar Tage wegen Krankheit, eingesperrt sind – nicht vorstellbar, wenn sie künftig fünf (!) Monate lang, von Anfang April bis Ende August, nicht raus dürfen. Ich würde, wenn ich eine Katze wäre, wahlweise aggressiv oder depressiv werden - das bestätigen auch Menschen, die sich ausgewiesenermaßen mit Katzen auskennen.

Artenschutz gegen Tierschutz?

Auch ich mag Vögel und freue mich, wenn ich in meinem Garten seltene Arten sichte. Und natürlich hat die bedrohte Haubenlerche ein Recht darauf geschützt zu werden. Nur: Wird hier nicht ein Recht höher bewertet als ein anderes? Katzen, wie jedes Tier, haben das Recht, artgerecht gehalten zu werden und es liegt nun mal in ihrer Natur, sich in der Natur zu bewegen. Man kann sie zwar an ein Dasein im Haus gewöhnen, wenn sie von klein auf nichts anderes kennen. Aber einen langjährigen Freigänger über Monate hinweg einzusperren ist nicht artgerecht!

Katzen sind nicht die einzigen Jäger

Katzen sind die Lieblingshaustiere der Deutschen, wir haben sie mit all ihren Eigenheiten – und dazu gehört auch das Jagen – in unser Leben integriert. Gleichzeitig haben wir als Gesellschaft dafür gesorgt, dass der Lebensraum der Haubenlerche immer weiter geschrumpft ist. Die Katzen jetzt für ihre genetisch bedingte Jagdleidenschaft und unsere gesellschaftliche Ignoranz zu bestrafen, halte ich für inakzeptabel. Abgesehen davon: Rabenvögel (Krähen, Elstern), Marder und Füchse würden einen kleinen Jungvogel sicher auch nicht verschmähen – müssen die jetzt auch zu Hause bleiben?