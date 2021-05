Die Kritik am Umgang mit kolonialer Raubkunst an deutschen Museen hat überall Konsequenzen. Auch in Baden-Württemberg, wo das Stuttgarter Lindenmuseum seine Sammlung westafrikanischer Benin-Bronzen nach Nigeria zurückgeben wird. An den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen geht man jetzt offensiv daran, sich mit dem fragwürdigen "kolonialen Erbe" auseinanderzusetzen. Dazu ist ein junger Wissenschaftler aus dem afrikanischen Togo eingestellt worden.