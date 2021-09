per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Mannheim hat nun auch offiziell einen neuen Chef. Wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte, wurde der bisherige Vizepräsident Siegfried Kollmar am Dienstag zum neuen Präsidenten des größten regionalen Polizeipräsidiums im Land bestellt. Bereits am 17. Juli hatte das Ministerium bekanntgegeben, dass Kollmar Nachfolger von Andreas Stenger wird, der Präsident des Landeskriminalamts wurde.