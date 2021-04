Wer soll CDU-Kanzlerkandidat werden? Die Union will diese Frage bis Pfingsten entscheiden. In Umfragen liegt Markus Söder (CSU) vor Armin Laschet (CDU). Was sagen CDU-Politiker aus der Rhein-Neckar-Region?

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU, Wahlkreis Neckar-Odenwald), spricht sich im SWR für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union aus. Laschet führe, so Hauk, "geräuschlos" eine Koalitionsregierung im einwohnerstärksten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Laschet "beherrscht die Regierungskunst." "Laschet ist der beste Kandidat, den die CDU-Seite derzeit hat." Landwirtschaftminister Peter Hauk (CDU) Am Ende aber, so Hauk weiter, würden sich die beiden Unions-Parteivorsitzenden Söder (CSU) und Laschet (CDU) "verständigen und dann wird es einen Kandidaten geben". Bundestagsabgeordneter Gerig spricht sich für Markus Söder aus Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig (Wahlkreis Odenwald-Tauber) sagte dem SWR, er tendiere eher zu Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident sei in der Corona-Krise "gewachsen" und habe durch klare Aussagen Vertrauen gewonnen. "Das war mir persönlich so sympathisch und das gefällt mir: Man weiß, woran man ist", sagte Gerig. Für ihn sei es unterdessen unverständlich, warum es überhaupt Thema sei, ob der Kandidat nun von der CDU oder der CSU komme. "Wir sind eine Union. Ich würde mir manchmal noch etwas mehr Einheit wünschen. Deswegen sind solche Vorbehalte überhaupt nicht angebracht." CDU-Bundestagsabgeordneter Alois Gerig aus Höpfingen (Neckar-Odenwald-Kreis) Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Heidelberg spricht von "Luxusproblem" Alexander Föhr, Kreisvorsitzender CDU Heidelberg und Bundestagskandidat des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim, sprach im SWR von einem "Luxusproblem" der Union. Alexander Föhr, Vorsitzender der CDU Heidelberg CDU Heidelberg Bei den in Frage kommenden Kandidaten Laschet und Söder handele es sich um zwei Ministerpräsidenten, "die regieren können". Die Union könne mit Söder und Laschet gleichermaßen erfolgreich sein. Föhr wolle sich nicht auf einen Namen festlegen, er könne "mit beiden sehr gut leben". CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Meister Michael Meister Pressefoto, CDU Hessischer Bundestagsabgeordneter Meister rät, die Grünen zum Vorbild zu nehmen Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister aus dem Wahlkreis Bergstraße, Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Südhessen, sagte dem SWR, man solle sich an den Grünen orientieren. Die Partei warte so lange und schweige, bis Robert Habeck und Annalena Baerbock sich entschieden hätten, wer von den beiden Kanzler-Kandidat beziehungswiese -Kandidatin der Grünen wird. Das Ergebnis wollen die Grünen am 19. April bekannt geben. Erst danach, so Meister, wollten die Grünen diskutieren. Das sollten die CDU und die CSU auch so machen. Kanzlerkandidatenfrage soll bis Pfingsten entschieden werden Die Union hat angekündigt, dass die Kanzler-Kandidatur zwischen Ostern und Pfingsten entschieden wird.