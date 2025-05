per Mail teilen

Wenn sachlich über den Klimawandel berichtet wird, hat das Einfluss auf die Meinung von Klimawandel-Leugnern. Das zeigt eine neue Studie unter anderem der Universität Mannheim.

Eine neue Studie zeigt, dass sachliche Berichterstattung über den Klimawandel selbst bei skeptischen Leserinnen und Lesern eine Wirkung entfalten kann. An der Studie waren Forschende der Universitäten Mannheim und Heidelberg beteiligt. Demnach erhöhen "fundierte Informationen die Besorgnis über den Klimawandel - auch bei jenen, die ihn bislang anzweifeln".

Studie: Klimaleugner für neue Argumente durchaus empfänglich

Die Universität Mannheim teilte am Montag mit, viele Menschen glaubten, dass Klimaskeptiker kaum für neue Argumente empfänglich seien. Diese Einschätzung könne dazu führen, dass eine Kommunikation darüber "frühzeitig eingestellt wird". Die neue Studie widerspricht aber dieser Annahme. In mehreren Umfragen mit mehreren hundert Teilnehmenden aus den USA untersuchten die Forschenden, wie Menschen auf journalistische Beiträge über den Klimawandel reagieren - und zwar besonders die, die bisher am menschengemachten Klimawandel gezweifelt haben.

Viele Wälder in Deutschland leiden unter anhaltender Trockenheit - als Folge des Klimawandels picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Neue Haltung führt nicht automatisch zu politischem Engagement

Das Ergebnis der Studie: Die Haltung von Klimaskeptikern kann sich durchaus verändern. Bei ihnen nähmen die Sorgen über den Klimawandel zu, wenn sie "mit sachlich fundierten Informationen konfrontiert werden". Allerdings habe die Studie auch einen Haken, heißt es in der Mitteilung der Universität: Selbst wenn Klimawandelskeptiker ihre Haltung überdenken, schlage sich das "selten in politischem Engagement oder dem Vorsatz zu klimafreundlichem Handeln nieder".

Zugang zu Infos über Klimawandel laut Studie wichtig

Für eine Änderung des Verhaltens könne es erforderlich sein, "wiederholt Zugang zu Informationen über den Klimawandel zu erhalten", so die Uni Mannheim. Dennoch gebe es den Machern der Studie Hoffnung, "dass selbst als unbeeinflussbar geltende Klimaskeptiker ihre Haltung überdacht haben". Dies deute darauf hin, dass sich umweltfreundliches Verhalten mit der Zeit verbessern könnte.