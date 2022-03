Zum zehnten Mal fand am Freitag ein weltweiter Klimastreik statt. Demonstrationen gab es auch in der Rhein-Neckar-Region.

In Mannheim waren laut Polizei mindestens 1.700 Teilnehmer bei der Demonstration dabei. Treffpunkt war vor dem Schloss. Dort wurden zwei Reden gehalten. Von da aus liefen die Aktivisten zum Alten Messplatz. Viele thematisierten den Krieg in der Ukraine auf Bannern und Schildern.

Klimastreik von "Fridays for Future" durch Mannheim SWR

In Heidelberg waren rund 500 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration startete an der Stadtbücherei. Auch in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), Ludwigshafen und Neustadt (Rhein-Pfalz-Kreis) wurde am Freitag demonstriert.

Aktivisten fordern Ausstieg aus fossilen Energien

Organisiert wurden die Aktionen von einem Bündnis verschiedener Klimaschutz-Organisationen, darunter "Fridays for Future". Unter dem Motto "Stoppt Kohle, Öl und Gas - Stoppt den Krieg!" fordern sie einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energien und eine Entlastung für die Menschen, die von den steigenden Energiepreisen betroffen sind.

"Earth Hour" – Lichter an Gebäuden gehen aus

Zur sogenannten "Earth Hour" gehen am Samstagabend in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr die Lichter an vielen Sehenswürdigkeiten und in Gebäuden in der Rhein-Neckar-Region aus. Die "Earth Hour" ist eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Die Umweltorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) initiiert die "Earth Hour" zum 16. Mal.

Schlösser in Heidelberg und Schwetzingen bleiben dunkel

Der Mannheimer Energieversorger MVV will laut Stadt in der angegebenen Zeit seine LED-Wand am MVV-Hochhaus ausschalten. Auch am Mannheimer Wasserturm, am Marktplatzbrunnen in der Innenstadt und am Alten Rathaus gehen laut Stadt die Lichter aus. Dunkel bleiben am Samstagabend auch das Schwetzinger (Rhein-Neckar-Kreis) und das Heidelberger Schloss. Auch am Speyerer und Wormser Dom bleiben die Lichter aus.