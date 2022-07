Bürgerbeteiligung für Klimaschutz-Aktionsplan startet

In Mannheim startet heute die abschließende Runde der Bürgerbeteiligung zum Klimaschutz-Aktionsplan 2030. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Aktionsplan sieht vor, dass in Mannheim bis 2030 so gut wie keine Treibhausgase wie Kohlendioxid mehr in die Luft ausgestoßen werden. Um das Ziel zu erreichen, sollen auch die Bürgerinnen und Bürger helfen. Ab Freitag sollen sie Maßnahmen, die sie direkt betreffen oder selbst mit umsetzen können, kommentieren. Zudem können sie alle weiteren Maßnahmen einsehen und Anregungen geben. Das Ganze online über das Beteiligungsportal der Stadt Mannheim. Die Ergebnisse sollen dann in den Klimaschutz-Aktionsplan einfließen.