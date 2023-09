Hat Mannheimer Polizistin einer Klimaschutz-Aktivistin absichtlich Öl auf Kopf geschüttet?

Der Polizeieinsatz am Samstag auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Mannheim, bei dem sich Klima-Aktivisten auf der Straße festgeklebt hatten, könnte für eine Beamtin Folgen haben.

Auf einem Video auf der Internetplattform "X"(früher Twitter) ist eine Polizeibeamtin mit einem Ölkanister zu sehen, die einer Aktivistin auf der Brücke nicht nur Öl auf die festgeklebte Hand schüttet, sondern danach auch auf den Kopf. Das Video hat am Dienstag mutmaßlich die Klima-Aktivisten-Gruppe "Letzte Generation" gepostet, versehen mit der Bemerkung: "Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht."

🙉 Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht. pic.twitter.com/OyKfHs7hZy

Polizei Mannheim prüft straf- und disziplinarrechtliche Konsequenzen

Die Polizei Mannheim teilte auf SWR-Anfrage mit, dass derzeit geprüft werde, ob das Verhalten der Beamtin straf- oder disziplinarrechtliche Konsequenzen habe. Der Staatsanwaltschaft liege zu dem Fall "noch nichts vor", sagte eine Sprecherin der Behörde auf SWR-Nachfrage.

Video auf Plattform "X" wird über 350.000 Mal geklickt

Die Polizei hat bei vorherigen Protesten dieser Art normalerweise immer Öl benutzt, um die an der Straße festgeklebten Hände von Klima-Aktivisten besser lösen zu können. Das Video auf der Plattform "X" wurde bis zum Dienstagnachmittag bereits über 420.000 mal geklickt (Stand Dienstag, 16:45 Uhr). Die Protestaktion hatte am Samstag auf der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen für einen stundenlangen Verkehrsstau gesorgt.

Konrad-Adenauer-Brücke: Sechs Aktivisten auf Straße festgeklebt

Dort hatten sich am Samstagmittag laut Polizei insgesamt sechs Aktivisten auf der Straße festgeklebt. Zwei weitere Aktivisten hatten sich mit einem Transparent von der Brücke abgeseilt. Daraufhin wurde der Bereich unterhalb der Brücke für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Polizei hatte im Anschluss alle elf Aktivisten zeitweise in Gewahrsam genommen. Später kam es zu weiteren Klimaschutz-Protestaktionen in der Mannheimer Innenstadt und in Heidelberg.