Mit einem "Local Green Deal" will Mannheim Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranbringen, im Sinne des "Green Deals" der EU. Ein Klimaschutz-Experte nimmt das Vorhaben unter die Lupe.

Experte aus Heidelberger IFEU-Institut im SWR Interview Hans Hertle ist Experte für Klimaschutz beim Institut für Energie -und Umweltforschung (IFEU) in Heidelberg.

SWR Aktuell: "Local Green Deal" für Mannheim, das klingt erst mal gut. Aber ist das nur eine schöne Ankündigung - und bei der Umsetzung hapert es dann?

Hans Hertle: Der "Local Green Deal" ist sehr grundsätzlich orientiert und hat auch Solidarität, Integration, Lebensstil-Änderung und so weiter als Hintergrund. Das ist eine Ebene, auf der man erst mal nur proklamiert. Aber in Mannheim hat sich tatsächlich einiges getan. Wir hatten früher, in den Neunzigern, eher etwas in Richtung Handwerk, Sanierungsquoten und Wärmepreise gemacht. Die Stadt und die MVV Energie AG haben dazu Förderprogramme aufgelegt. Aber inzwischen ist tatsächlich auch mit der neuen Energie-Rahmenstudie angekommen, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss. Da geht es also tatsächlich in den vergangenen ein, zwei Jahren richtig ans Eingemachte. Ich hoffe, dass diesen Ankündigungen auch Maßnahmen folgen.

Umstrukturierung der Fernwärme in Mannheim hat länger gedauert

SWR Aktuell: Jetzt hatte Mannheim ja vorher schon ehrgeizige Ziele. Ist denn tatsächlich schon so viel umgesetzt worden seit damals?

Hans Hertle: Also die ganz großen Dinge wie Fernwärme-Umstrukturierung, die haben ein bisschen länger gedauert. Die hatten wir ja schon vor über zehn Jahren postuliert. Also der Düker (Verbindungsrohr unter dem Rhein) von der Friesenheimer Insel mit Anbindung ans Müllheizkraftwerk, der ist gebaut und es geht auch darum, Biomasse in die Fernwärme einspeisen. Aber jetzt sind tatsächlich auch die Energieversorger so weit, dass sie sagen: Wir müssen das alles schneller machen und auch mit den Problemen eines neuen Kohlekraftwerks müssen wir umgehen und bis 2035 deutlich CO2 reduzieren.

Wie hoch sind die Klima-Folgekosten für Mannheim? Die sogenannten Klima-Folgekosten sind laut Hans Hertle vom IFEU-Institut in Heidelberg für Kommunen wie Mannheim recht genau zu beziffern. Sie sehen für Mannheim seinen Angaben zufolge so aus: Dort könne man ausgehen von zehn Tonnen CO2 pro Einwohner, pro Tonne seien das Klima-Folgekosten von 200 Euro, so, wie es das Umweltbundesamt ausweise. Das ergebe dann, so Hertle, Klima-Folgekosten von 2.000 Euro pro Person, "die wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen." Für Mannheim wären das dann (bei einer Einwohnerzahl von rund 300.000) 600 Millionen Euro. Auch um diese Summe zu minimieren macht sich die Stadt Mannheim für den "Local Green Deal" stark.

SWR Aktuell: Den CO2-Ausstoß minimieren, darum geht es ja grundsätzlich bei diesem Green Deal. Aus Mannheimer Sicht: Was lässt sich kommunal sehr schnell umsetzen? Und was wird noch lange dauern?

Hans Hertle: Schnell gehen solche Dinge wie der Fernwärme-Bereich dann, wenn man Potenziale erschließen kann, die quasi schon da sind. Das ist der angesprochene Anschluss der Friesenheimer Insel ans Fernwärmenetz. Langsamer gehts eher bei den Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Aber auch da muss die Stadt deutlich Fördermittel bereitstellen, neben den bundesweiten Fördermitteln. Genauso lange dauert natürlich die Umstrukturierung der Mobilität. Ziele sind da: Deutlich weniger Autos und Parkplätze in der Stadt. Und die Ausweitung der nachhaltigen Mobilität: Also mehr Raum für Fußgänger, Radfahrer und der Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs.

Beim "Local Green Deal" auch Druck von EU notwendig

SWR Aktuell: Wie stark hängt denn die Umsetzung der Klimaschutz-Ziele von den Unternehmen vor Ort ab?

Hans Hertle: Man merkt schon, dass ganz große Unternehmen, wie es sie auch in Mannheim gibt, natürlich durch die Rahmenbedingungen beeinflusst sind. Das heißt: Die Stadt kann zwar appellieren, aber im Endeffekt muss hier tatsächlich der "Local Green Deal" wieder mit dem europäischen Green Deal übereinstimmen. Das heißt: Der Druck und die Unterstützung "von oben" über CO2-Preise und so weiter müssen kommen, sonst wird sich da im Großen nichts tun. Das Spannende ist ja: Der "European Green Deal" und "Local Green Deal" hängen zusammen: Also "die unten" (Kommunen) arbeiten, "die oben" (EU) arbeiten - und wenn man Glück hat, dann arbeitet dazwischen auch der Bund stark am Klimaschutz mit. So wie es aussieht, tut sich dort zurzeit ja auch einiges.