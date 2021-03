per Mail teilen

Am 24. März öffnet die Klima-Arena in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) wieder ihre Tore, natürlich unter Coronabedingungen. Für Besucher gibt es dann eine interaktive Sonderausstellung mit dem Titel "Zukunftsprojekt Energiewende" zu sehen. Die Wanderausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gastiert laut Klima-Arena bis zum 14. September in der Sinsheimer Einrichtung. Begleitet wird die Sonderausstellung den Angaben zufolge von einem Workshop- und Veranstaltungsprogramm.