Klima-Aktivisten blockieren Einfahrt in Stadt auf B 37

Mehrere Klima-Aktivisten haben am Montagmorgen in Mannheim auf der B 37 in Höhe des Technoseums den Autoverkehr blockiert und Staus im Berufsverkehr ausgelöst. Einige Aktivisten hatten sich laut Polizei auf der Straße festgeklebt. Auf einem Spruchband stand zu lesen: "Stoppt den fossilen Wahnsinn." Die Aktivisten-Gruppe "Letzte Generation" teilte mit, auch in anderen deutschen Städten habe es Aktionen gegeben. Die Gruppe will darauf hinweisen, dass nur noch wenig Zeit bleibt, die Klimakrise abzuwenden.