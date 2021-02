Die Polizei hat am Donnerstag auf der Friesenheimer Insel in Mannheim Kleintransporter kontrolliert und dabei fast 60 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge beanstandet. Das teilte sie am Freitag mit. Im Fokus stand demnach die Sicherheit der Ladung, der technische Zustand der Fahrzeuge und die Fahreignung der Fahrer. Die Beamten kontrollierten insgesamt 58 Kleintransporter und deren Fahrer – bei 34 Fahrzeugen, beziehungsweise den Fahrern, hatten sie etwas zu beanstanden. So wurde 27 Fahrern die Weiterfahrt wegen technischer Mängel verboten. Es gab außerdem mehrere Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften, bei einigen Fahrzeugen fehlte laut Polizei zudem die Zulassungsbescheinigung. Der Polizei zufolge sind bereits weitere Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Planung.