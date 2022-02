Kleinkind aus dem Neckar gerettet

Aus bislang ungeklärten Gründen ist ein 3-jähriger Junge in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) am Samstag in den Neckar gefallen. Der Junge hatte sich unbemerkt aus der Wohnung entfernt und war zu einer Bootsanlegestelle gelaufen und fiel dort ins Wasser. Als sein Verschwinden bemerkt wurde startete die Verwandtschaft eine Suchaktion. Die 58-jährige Großmutter entdeckte das Kind treibend im Wasser und alarmierte Hilfe. Zusammen mit Ersthelfern holte sie das Kind aus dem Wasser. Diese leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die später von Rettungskräften fortgesetzt wurden. Das Kind wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.