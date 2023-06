Premiere für Weinheimer Gewerbemesse

In Weinheim beginnt am Donnerstag eine mehrtägige Gewerbemesse mit mehr als 150 Ausstellenden. Das Bühnenprogramm startet bereits am Mittwochabend.

Es ist eine Premiere für die Stadt Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Entstanden ist sie aus der Idee, für Menschen nach der Corona-Pandemie wieder einen Begegnungs-Ort zu schaffen, heißt es von Seiten der Stadt. Außerdem wolle man den Einzelhändlern einen Push geben. Der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) sprach im Vorfeld von einer Art "kleinem Maimarkt“, einer klassischen Verbrauchermesse mit insgesamt sechs Hallen und einem Außengelände. Rund 150 Aussteller werden ihre Stände auf dem Gelände des Festplatzes am Hector-Sportzentrum haben. Weinheimer Angebote in allen Lebensbereichen Das Angebot umfasst nach Angaben der Organisatoren die Bereiche Haus und Garten, Automobile und Wohnwagen, Freizeit und Tourismus, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit, Mode und Beauty und Kinderwelt. Ein Schwerpunkt sei das Thema Wärmenergie und hier vor allem Fernwärme-Pumpen. Bühnenprogramm startet Mittwochabend Es werden rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Neben den 150 Ausstellern bietet die Messe auch ein Rahmenprogramm - unter anderem auf einer Show-Bühne. Das Programm beginnt bereits am Mittwochabend mit der österreichischen Coverband "Die Draufgänger". Kinder haben freien Eintritt Organisiert wird die Weinheimer Gewerbemesse vom Messeveranstalter RW Messen und Events und dem Weinheimer Gewerbeverein. Diese erste Auflage dauert bis einschließlich Sonntag. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf, für Rentner, Schüler und Studenten mit Ausweis vier Euro. Für Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen frei.