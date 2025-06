Denkmalschutz: Die Landesregierung hat kaum Überblick über Details

Die jüngsten Entscheidungen des Landesamts für Denkmalpflege für Mannheim haben zu einer Anfrage der SPD im Landtag geführt. Fazit: Die Landesregierung hat kaum Überblick.

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf die sogenannte Kleine Anfrage des Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch eingeräumt, über die Arbeit des Landesamts für Denkmalschutz nur teilweise Bescheid zu wissen. Zudem stellte die Landesregierung fest, dass das Landesamt für Denkmalpflege eng an das Denkmalschutzgesetz (DSchG) gebunden ist und somit bei seinen Entscheidungen keinen Ermessensspielraum habe.

Die Landesregierung erklärte in der neun-seitigen Antwort außerdem, dass es kaum einen Überblick über die Arbeit des Landesamts gebe, weil genaue Statistiken fehlten. Die Antwort auf die Kleine Anfrage ist von Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, unterzeichnet.

Die unter Denkmalschutz stehende Multihalle wird aufwändig saniert - Mannheim zahlt dafür voraussichtlich 50 Millionen Euro. SWR Sarah Hennings

Unter Denkmalschutz in Mannheim: Stadthaus, Parkhaus, Nationaltheater

Die "Unterschutzstellung" in Mannheim vor allem des 1960er-Jahre-Parkhauses im Innenstadt-Quadrat N2 und auch des nur 34 Jahre alten Stadthauses N1 stießen auf heftige Kritik. Auch das Nationaltheater in Mannheim ist Denkmal - und das ist für Mannheim mit enormen Kosten verbunden, verhindert konkret andere Projekte und Investitionen in der Stadt. Zudem ist jetzt Stadtentwicklung in den zentralen Quadraten Stadthaus N1 und Parkhaus N2 nur noch auf Basis der alten Bausubstanz und in den engen Regeln des Denkmalschutzes möglich.

Auch die Multihalle im Mannheimer Herzogenriedpark (Bild siehe oben) steht unter Denkmalschutz und wird auch deshalb für geschätzt 50 Millionen Euro saniert - der Verwendungszweck ist allerdings unklar.

Das Land kennt die Eigentümer nicht

Dass die Landesregierung offenbar keinen Überblick hat, wird an vielen Stellen der Antwort auf die Kleine Anfrage deutlich. Es gibt demnach keine konkreten Zahlen zum Eigentum der Gebäude: Die Landesregierung weiß zum Beispiel nicht, wie viele Denkmale sich in privatem, städtischem oder kirchlichem Besitz befinden – weder in Mannheim noch landesweit. Es gibt keine Statistik zu Bauanträgen, keine Übersicht über die Sanierungsanträge, keine Datenerhebung zum Förderbedarf, keine Einschätzung zur Wirksamkeit der Hilfe und vor allem: keine Hinweise oder Berichte, ob Gebäude wegen finanzieller Engpässe verfallen und auch keine Informationen zum Erfolg der Förderprogramme.

Zusammengefasst: Das Landesamt für Denkmalschutz agiert weitgehend ohne Wissen der Landesregierung, auf der Basis eines weitreichenden Gesetzes.

Gebäude automatisch unter Schutz

Allein die Zahl der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg ist ungefähr bekannt. Sie wird geschätzt, so steht es in der Antwort auf die Kleine Anfrage der SPD: 96.000 seien es im ganzen Land, 1.700 davon in Mannheim. Das Gesetz hat nämlich eine Besonderheit: Gebäude stehen automatisch unter Schutz, wenn sie als kulturell bedeutend gelten. Sie müssen also nicht extra auf eine Liste gesetzt werden.

Stadthaus N1: Der Denkmalschutz findet es wertvoll. SWR

Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist das Landesamt für Denkmalpflege abgesichert, von der Politik weitgehend unkontrolliert und auch nicht verpflichtet, mit den Kommunen zusammenzuarbeiten. Mannheim wurde erst nach der Entscheidung über die "Unterschutzstellung" des Parkhauses N2 informiert - ohne vorherige Konsultation. Ausdrücklich keine Rolle spielen wirtschaftliche Interessen der Eigentümer. Das Landesamt orientiert sich nur daran, ob die Gebäude wissenschaftlich, künstlerisch oder historisch wichtig sind.

Kritik am intransparente Verfahren

Die einseitige Einstufung als Denkmal ohne wirtschaftliche Abwägung stößt nicht nur in Mannheim auf Kritik . Das Verfahren zur "Unterschutzstellung" obliegt allein einer Fachbehörde und gilt als intransparent. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hat das Problem nach der "Unterschutzstellung" des Parkhauses in N2 öffentlich angesprochen. Der Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden - für Privateigentümer und für Städte und Gemeinden.

Die Fördermittel sind überschaubar: Ganze 16 Millionen Euro jährlich sind es für das ganze Land und die Anträge sind rasch überzeichnet, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage. Das heißt im Klartext, das Fördervolumen ist schnell ausgeschöpft. Dennoch hält die Landesregierung die Fördersumme für ausreichend.