Klage gegen Mannheimer OB-Wahl zurückgewiesen - Kläger muss Ordnungsgeld zahlen

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am Dienstag eine Klage gegen die Gültigkeit der Mannheimer Oberbürgermeisterwahl abgewiesen. Die Klage war laut Gericht "substanzlos".

Christian Specht (CDU) war am 9. Juli 2023 zum Mannheimer Rathauschef gewählt worden. Geklagt hatte ein Mann aus Albstadt (Zollernalbkreis), der in Mannheim wohnt. Der Mann hatte bereits zuvor vergeblich Einspruch gegen die Wahl beim Regierungspräsidium Karlsruhe erhoben.

Kläger versucht, Verfahren zu verzögern und zu stören

Fragen und Verhandlungsführung der Richter störte der Kläger in dem fast zweistündigen Verfahren immer wieder mit Gegenfragen und Anträgen, die nichts mit dem Verfahren an sich zu tun hatten. Mehrfach musste der vorsitzende Richter den Mann zur Ordnung rufen. Doch als der Kläger das Verfahren weiter verzögern oder stören wollte, wurde er kurz nach Verhandlungsbeginn zu einem Ordnungsgeld von 200 Euro verurteilt - "wegen ungebührlichen Verhaltens".

Richter des Verwaltungsgerichts Karlsruhe zu Verhandlungsbeginn im Sitzungssaal II im VGH-Gebäude in Mannheim SWR

Angebliche Fehler im Wahlverfahren geltend gemacht

Der Kläger hatte angebliche Fehler im Wahlverfahren geltend gemacht, jedoch darüber hinaus auch grundsätzliche Kritik am deutschen Staat geübt. Seinen Aussagen im Gerichtssaal nach zu urteilen, ist er der sogenannten Reichsbürger-Szene zuzuordnen.

Verfahren in Mannheim: Klage als unbegründet zurückgewiesen

Das Gericht, das am Dienstag im Mannheimer Gebäude des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) tagte, wies die Klage des Mannes als unbegründet zurück. Inhaltlich hätten die Klagegründe keine juristisch relevante Substanz gehabt, so der vorsitzende Richter. Der Kläger muss nun die Kosten des Verfahrens tragen.

Im Mannheimer VGH-Gebäude fand die Verhandlung um die Klage gegen die OB-Wahl statt. SWR

Richter: Art des Auftretens des Klägers ein "Ärgernis"

Im Anschluss an das Urteil bezeichnete der Richter die Art des Auftretens des Klägers als Ärgernis, das Energie und Geld koste. Hätte der Kläger Erfolg gehabt, so hätte dies dazu führen können, dass die Mannheimer OB-Wahl vom Juli für unwirksam hätte erklärt werden können. Christian Specht hatte im Juli mit nur 859 Stimmen Vorsprung gegen den SPD-Kandidaten Thorsten Riehle gewonnen.

Regierungspräsidium: "Klage unzulässig und unbegründet"

Formal richtete sich die Klage gegen das Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Stadt Mannheim und der derzeit als sogenannter bestellter Oberbürgermeister regierende CDU-Politiker Specht waren lediglich am Verfahren beteiligt. Die Position des Regierungspräsidiums war bereits zuvor klar: "Die Klage ist unzulässig und unbegründet."

Keine Stellungnahme des Mannheimer Oberbürgermeisters

Ein Mannheimer Stadtsprecher teilte dem SWR mit, von Oberbürgermeister Specht gebe es zu der Entscheidung des Verwaltungsgerichts keine Stellungnahme. Das Urteil ist nach Angaben des Verwaltungsgerichts noch nicht rechtskräftig. Der Kläger kann nun in Revision gehen. Die nächste Instanz wäre der VGH, dann müsste der Kläger allerdings einen Rechtsanwalt dabei haben. In der Verhandlung des Verwaltungsgerichts am Dienstag hatte sich der Mann juristisch selbst vertreten. Letzte mögliche Instanz wäre das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.