Obrigheimer Kläranlage bringt E-Autos in Fahrt

Von der Toilettenschüssel in die Steckdose: Das Klärwerk Obrigheim produziert Strom für die eigene Elektro-Ladestation. Immer mehr Mitarbeiter steigen jetzt auf E-Autos um.

Von einem Benziner auf ein Elektro-Auto umsteigen? Viele Autofahrer tun sich immer noch schwer damit. Ihr Hauptargument: Das Laden ist mühsam und zeitaufwändig und es gibt immer noch viel zu wenig Tankstellen.

Bertram ter Horst ist Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Elz-Neckar und dachte lange Zeit genauso. Bis er auf die Idee kam, am eigenen Arbeitsplatz eigenen Strom für ein eigenes Elektro-Auto zu produzieren - an einem Ort, den man nicht auf den ersten Blick mit Umwelt- und Naturschutz und Verkehrswende in Verbindung bringt.

Aus Wasser und Gestank wird Gas und Strom

Am Arbeitsplatz von Bertram ter Horst riecht es ausgesprochen streng. Man könnte sogar sagen: Es stinkt. Geschäftsführer Betram ter Horst ist Herr über die große Verbandskläranlage in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis). In riesigen Becken wabert und sprudelt dunkle, zähe Flüssigkeit - alles, was Zehntausende von Menschen in Mosbach und dem Neckartal täglich im Toilettenwasser herunterspülen.

In der Kläranlage Obrigheim wird aus Klärschlamm Gas und Strom produziert SWR

Im meterhohen Faulturm wird aus Klärschlamm Klär-Gas gewonnen und das dann in Strom umgewandelt. Fast der gesamte Strombedarf der riesigen Kläranlage in Obrigheim wird durch die eigene Stromproduktion gedeckt. Sie kann sogar noch ausgebaut werden, wenn man dem Klärschlamm im Faulturm noch sogenannte Co-Substrate zusetzt. Dann gibt es mehr Gas und damit auch mehr Strom.

"Das ist ideal. Das Auto steht hier ohnehin herum, während ich arbeite."

Das könnte man für Elektro-Autos nutzen, dachte sich Bertram ter Horst. Das sei doch ideal, wenn das Auto acht Stunden vor dem Büro stehe. Da könne es in aller Ruhe geladen werden.

Immer mehr Mitarbeiter mit E-Autos

Ter Horst hat sich also ein Elektro-Auto zugelegt. Bei den Kollegen macht sein Beispiel Schule: Dass sie ihre Autos mit Strom betanken sollen, der einen langen Weg von einer Kloschüssel bis in eine Steckdose hinter sich hat, war für einige Mitarbeiter zunächst mal befremdlich. Inzwischen aber ziehen etliche Kollegen nach und haben ebenfall Elektro-Autos angeschafft. Denn das mit dem Tanken am eigenen Arbeitsplatz ist doch ziemlich praktisch.

"Denkbar ist hier an der Kläranlage ganz viel!"

Irgendwann könnte der gesamte Fuhrpark der Kläranlage elektrifiziert werden. "Wir könnten hier durchaus mehrere Ladesäulen installieren, denkbar ist da ganz viel", sagt ter Horst.

Ladesäule für Elektro-Autos am Klärwerk Obrigheim SWR

Vielleicht werde das irgendwann auch eine öffentliche Tankstelle für die Bürger der angeschlossenen Kommunen. Sie sind es schließlich, die die Kläranlage am Laufen halten und jeden Tag aufs Neue füllen. Tausende von Haushalten und Toiletten sorgen für Klärschlamm, Klärgas und für den Strom, der die Fahrzeuge beim Abwasserzweckverband elektrisch und kostengünstig antreibt. Noch braucht man aber entsprechende Berechtigungs-Kärtchen, um an der Kläranlage tanken zu können.